Mal d' auto | un tipo di musica può ridurre i sintomi del 57%

Gazzetta.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno studio cinese rivela la playlist perfetta contro il mal d'auto: dimezza nausea e vertigini durante i viaggi in macchina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

mal d auto tipoMal d'auto: un tipo di musica può ridurre i sintomi del 57% - Uno studio cinese rivela la playlist perfetta contro il mal d'auto: c'è un tipo di musica che dimezza nausea e vertigini durante i viaggi in macchina. Riporta gazzetta.it

mal d auto tipoUn tipo di musica potrebbe essere una cura inaspettata per il mal d'auto - Uno studio rivela che ascoltare brani gioiosi riduce nausea e vertigini fino al 14%: ecco svelato nel dettaglio cosa comporta. Da tech.everyeye.it

