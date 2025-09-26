Mainz 05-Borussia Dortmund sabato 27 settembre 2025 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Gialloneri di forza alla Mewa Arena
Ci ha perso un titolo il Borussia Dortmund proprio qui sul campo del Mainz 05 3 stagioni fa, e da allora non si è neppure più avvicinato a provarci realmente vedendo anche il Leverkusen festeggiare 2 anni fa. Adesso contro gli 05er di Henriksen potrebbe essere l’occasione buona di prendere 3 punti importanti nella corsa al secondo posto, fermo restando che servirà continuità . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: mainz - borussia
Union Berlin, dal 1966 ancorata a solidi e incompromettibili principi. Tipo legarsi a tradizionali e apotropaici rituali, come perdere per il settimo anno consecutivo sul campo del Borussia Dortmund. Con buon masochismo che le bottigliate di Tafazzi in confronto - facebook.com Vai su Facebook
FSV Mainz 05-Borussia Dortmund, i padroni di casa cercheranno di sorprendere i gialloneri - Sabato 27 settembre, alle ore 15:30, il Mewa Arena di Magonza sarà il palcoscenico della sfida tra FSV Mainz 05 e Borussia Dortmund, valida per la quinta giornata della Bundesliga 2025- Da it.blastingnews.com
Bundesliga 2025-2026: Mainz-Borussia Dortmund, le probabili formazioni - Il Bayern Monaco ha dato il via alla quinta giornata di Bundesliga con l’ennesima prova di forza: all’Allianz Arena, venerdì sera i bavaresi hanno battuto 4- sportal.it scrive