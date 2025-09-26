Mainz 05-Borussia Dortmund sabato 27 settembre 2025 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici
Ci ha perso un titolo il Borussia Dortmund proprio qui sul campo del Mainz 05 3 stagioni fa, e da allora non si è neppure più avvicinato a provarci realmente vedendo anche il Leverkusen festeggiare 2 anni fa. Adesso contro gli 05er di Henriksen potrebbe essere l’occasione buona di prendere 3 punti importanti nella corsa al secondo posto, fermo restando che servirà continuità . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Pronostico Mainz-Dortmund 27 Settembre 2025: 5ª Giornata di Bundesliga - Borussia Dortmund, match della 5ª giornata di Bundesliga in programma il 27 settembre 2025: dettagli sulle formazioni e potenziali scommesse per una par
Mainz-05-Ticker: Gute Nachrichten vor dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund - Es war der große Wermutstropfen des Sieges in Augsburg: Mainz-