Ci ha perso un titolo il Borussia Dortmund proprio qui sul campo del Mainz 05 3 stagioni fa, e da allora non si è neppure più avvicinato a provarci realmente vedendo anche il Leverkusen festeggiare 2 anni fa. Adesso contro gli 05er di Henriksen potrebbe essere l’occasione buona di prendere 3 punti importanti nella corsa al secondo posto, fermo restando che servirà continuità . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Mainz 05-Borussia Dortmund (sabato 27 settembre 2025 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici