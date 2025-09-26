Maignan pronto a lasciare il Milan? Allegri punta il portiere a sorpresa Ecco la sua idea
Calciomercato Milan, Mike Maignan potrebbe dire addio in estate in caso di mancato rinnovo. Allegri ha già un piano? Ecco l'indiscrezione clamorosa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Allegri: Leao verso il rientro col Napoli, Maignan pronto per la Coppa
Milan, portiere: Maignan dice addio? Pronto il colpo in difesa. Il pallino di Maldini
Rispetto all'undici visto dal 1' contro l'Udinese, Massimiliano Allegri è pronto a far rifiatare alcune pedine: turno di riposo per Pavlovic, Fofana, Modric, Estupinan e Pulisic Torna Maignan tra i pali e debutto da titolare per Nkunku
Il #Milan si prepara a una sfida cruciale in Coppa Italia contro il #Lecce e lo fa con una notizia che fa sorridere l'allenatore Massimiliano #Allegri e tutti i tifosi rossoneri. Secondo quanto riportato da #Tuttosport, il portiere francese Mike #Maignan è pronto a torn
