In un'intervista concessa a Oggi, Giancarlo Magalli torna a parlare dell'amico Pippo Baudo e del suo rapporto con Katia Ricciarelli. Questi ultimi, infatti, sono stati uniti in una relazione durata ben 18 anni, iniziata con il matrimonio nel 1986 e poi conclusa con il divorzio, avvenuto nel 2007. Una storia importante, dunque, ricordata ancora oggi. Nel rievocare l'amico scomparso lo scorso 16 agosto, Magalli rivela alcuni retroscena, spiegando come Baudo e Ricciarelli siano arrivati alla decisione di interrompere la loro lunga relazione. Si tratta, ovviamente, della versione riportata dal conduttore televisivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Mai visto così infuriato". Magalli svela cos'è successo tra Baudo e Ricciarelli