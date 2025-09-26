Mai avrei pensato di soffrire per una casa silenziosa Mamma di 6 figli racconta la sua sindrome del nido vuoto

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A 53 anni, Carole Jones ha scoperto il lato doloroso del “nido vuoto”: dopo aver salutato il quinto figlio al college, la casa un tempo caotica è diventata troppo silenziosa. Il suo racconto, condiviso in un reel virale, ha emozionato migliaia di genitori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: avrei - pensato

Ferrara si rivolge a Vialli: «Mai avrei pensato che avresti scritto il mio nome nella lista dei cinque tuoi più cari amici». Il ricordo commosso dell’ex Juve

I Flintstones, John Goodman emozionato: "Non avrei mai pensato d'incontrare Liz Taylor"

Sarah Felberbaum festeggia 15 anni con Daniele De Rossi: «Mai avrei pensato di trovare un amore così grande»

avrei pensato soffrire casa“Mai avrei pensato di soffrire per una casa silenziosa”. Mamma di 6 figli racconta la sua sindrome del nido vuoto - A 53 anni, Carole Jones ha scoperto il lato doloroso del “nido vuoto”: dopo aver salutato il quinto figlio al college, la casa un tempo caotica è ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Avrei Pensato Soffrire Casa