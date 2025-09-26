Mai avrei pensato di soffrire per una casa silenziosa Mamma di 6 figli racconta la sua sindrome del nido vuoto

A 53 anni, Carole Jones ha scoperto il lato doloroso del “nido vuoto”: dopo aver salutato il quinto figlio al college, la casa un tempo caotica è diventata troppo silenziosa. Il suo racconto, condiviso in un reel virale, ha emozionato migliaia di genitori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: avrei - pensato

Ferrara si rivolge a Vialli: «Mai avrei pensato che avresti scritto il mio nome nella lista dei cinque tuoi più cari amici». Il ricordo commosso dell’ex Juve

I Flintstones, John Goodman emozionato: "Non avrei mai pensato d'incontrare Liz Taylor"

Sarah Felberbaum festeggia 15 anni con Daniele De Rossi: «Mai avrei pensato di trovare un amore così grande»

Video-editoriale del 22.9.2025 Altro che day after di #InterSassuolo! Mai avrei pensato di rischiare seriamente, a causa di politici vergognosi, di vedere #Inter e #Milan via da Milano, ma l'allarme di #Marotta suona terribilmente sinistro! Ne parlo qui: https://yout - X Vai su X

Mai in vita avrei pensato di finire primo e di essere premiato alla maratona di Berlino Concludo la stagione, dopo un ultimo mesetto un po' sfortunato, con il mio primo titolo italiano master di maratona e con il primo posto categoria fitness sotto la porta di Bra - facebook.com Vai su Facebook

“Mai avrei pensato di soffrire per una casa silenziosa”. Mamma di 6 figli racconta la sua sindrome del nido vuoto - A 53 anni, Carole Jones ha scoperto il lato doloroso del “nido vuoto”: dopo aver salutato il quinto figlio al college, la casa un tempo caotica è ... Lo riporta fanpage.it