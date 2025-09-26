maggio il grande repertorio francese con il maestro min chun

Al Teatro del Maggio il grande repertorio francese degli ultimi due secoli con una serata dedicata a Olivier Messiaen, punto di riferimento indiscusso dell’avanguardia musicale postbellica, e a Camille Saint-Saëns, figura centrale del tardo romanticismo europeo. Sul palco della Sala Mehta, stasera (ore 20) torna alla guida dell’ Orchestra del Maggio il maestro Min Chung, figlio d’arte (il padre è il grande Myung Whun Chung, a lungo direttore principale ospite al Maggio). Al centro del programma ’ L’Ascension. Quattro meditazioni sinfoniche per orchestra’, la prima grande opera di Messiaen, composta nel 1933 e articolata in quattro parti che rappresentano le fasi dell’ascensione di Cristo al Padre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

