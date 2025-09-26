Magazzinieri del Bologna Calcio rapinati dagli ultras di basket dell' Unieuro Forlì inflitti Daspo per 19 anni

Quattro tifosi di Forlì colpiti da Daspo per rapina aggravata ai danni di magazzinieri del Bologna Calcio: indagini e provvedimenti della Questura di Parma. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Rapinarono i magazzinieri del Bologna calcio, Daspo e denunce per 4 tifosi dell’Unieuro Forlì - Successe l’8 dicembre scorso in un’area di servizio sull’A1: gli ultras tutti tra i 44 e i 52 anni erano di rientro dalla trasferta di Cremona ... Da ilrestodelcarlino.it

