Magalli fa un’accusa durissima a Katia Ricciarelli e gela tutti | c’entra il gioco d’azzardo
Una dichiarazione al vetriolo, quella di Giancarlo Magalli, che ha lasciato di stucco molti lettori e appassionati di cronaca dello spettacolo. L’ex conduttore è tornato a parlare della polemica nata dopo la morte di Pippo Baudo, prendendo posizione in modo netto a favore di Dina Minna, storica collaboratrice del presentatore, e attaccando duramente l’ex moglie Katia Ricciarelli. L’occasione è stata un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, nella quale Magalli non si è limitato a difendere l’assistente di Baudo dalle critiche mosse dalla cantante lirica, ma ha anche raccontato episodi inediti e scomodi del passato tra Ricciarelli e Baudo, compreso quello che – secondo lui – sarebbe stato il vero motivo alla base della loro separazione. 🔗 Leggi su Donnapop.it
In questa notizia si parla di: magalli - accusa
La rivelazione di Magalli su Katia Ricciarelli e Pippo Baudo a La Volta Buona mostrerebbe un lato inedito del vero rapporto tra i due. #pippobaudo #KatiaRicciarelli #magalli #lavoltabuona #tv - facebook.com Vai su Facebook
Magalli duro contro Ricciarelli: «Giocava al casinò mentre Baudo era in ospedale» - Il presentatore su «Oggi» ha raccontato il vero motivo dietro il divorzio fra la cantante lirica e Baudo ... Come scrive corriere.it