Una dichiarazione al vetriolo, quella di Giancarlo Magalli, che ha lasciato di stucco molti lettori e appassionati di cronaca dello spettacolo. L’ex conduttore è tornato a parlare della polemica nata dopo la morte di Pippo Baudo, prendendo posizione in modo netto a favore di Dina Minna, storica collaboratrice del presentatore, e attaccando duramente l’ex moglie Katia Ricciarelli. L’occasione è stata un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, nella quale Magalli non si è limitato a difendere l’assistente di Baudo dalle critiche mosse dalla cantante lirica, ma ha anche raccontato episodi inediti e scomodi del passato tra Ricciarelli e Baudo, compreso quello che – secondo lui – sarebbe stato il vero motivo alla base della loro separazione. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Magalli fa un'accusa durissima a Katia Ricciarelli e gela tutti: c'entra il gioco d'azzardo