Mafia e politica a Bari ex consigliere condannato a 9 anni

Olivieri, imputato per scambio elettorale politico-mafioso ed estorsione, è accusato di aver raccolto a pagamento i voti da tre clan di Bari. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Mafia e politica a Bari, ex consigliere condannato a 9 anni

In questa notizia si parla di: mafia - politica

Il fantasma dell’intervista a Paolo Borsellino: la verità mancata tra mafia, politica e media

“Brusca ci ha ordinato di votare per Totò Cuffaro”: Santino Di Matteo spiega il rapporto mafia-politica

Il prefetto Giannini: "A Roma la mafia c'è e inquina la politica della Capitale"

FOGGIA | Presunti intrecci tra politica e mafia, entra nel vivo il processo a carico di nove persone - facebook.com Vai su Facebook

Mafia-politica-affari: iniziato il processo «Giù le mani» che fa tremare Manfredonia lagazzettadelmezzogiorno.it/news/foggia/18… - X Vai su X

Mafia e politica a Bari, ex consigliere condannato a 9 anni - L'ex consigliere regionale pugliese Giacomo Olivieri è stato condannato a 9 anni di reclusione nel processo nato dall'inchiesta "Codice interno" sui presunti legami tra mafia, politica e imprenditoria ... Scrive msn.com

Mafia e politica a Bari, Giacomo Olivieri condannato a 9 anni - Nell'inchiesta "Codice interno" l'ex consigliere regionale è accusato di aver pagato voti per far eleggere sua moglie Maria Carmen Lorusso ... Lo riporta rainews.it