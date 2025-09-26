Mafia e pizzo alla sbarra altri 16 tra boss e gregari del mandamento di Porta Nuova

Si è aperta ieri (25 settembre) l'udienza preliminare nell'ambito di uno dei tronconi dell'indagine con 180 arresti messi a segno dai carabinieri lo scorso febbraio e, nello specifico, uno di quelli a carico di boss e gregari del mandamento di Porta Nuova. Gli indagati sono in tutto 16 e, davanti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: mafia - pizzo

Mafia, affari e 'pizzo d'arte' a Catania: arrestato il boss Orazio Buda

Imprenditore finisce nell'incubo mafia a Palermo, svelate le condizioni del "pizzo": due arresti

Palermo, imprenditore minacciato e picchiato per il pizzo: due pregiudicati arrestati per mafia

Mafia, droga, armi e pizzo: 14 arresti nel Catanese VIDEO http://dlvr.it/TNFx67 #Catania #Sicilia #LiveSicilia - X Vai su X

Vincenzo Spinelli e’ un commerciante eroe ucciso dalla mafia il 30 Agosto 1982. Titolare dei negozi Valtiz di Palermo decise che non avrebbe mai pagato il pizzo. I mafiosi per convincerlo a cedere alle continue richieste lo sottoposero ad innumerevoli minacc - facebook.com Vai su Facebook

Mafia nigeriana: 22 anni a Dj Boogye, condanne a 230 anni per altri 16 imputati - Quella che comandò nel quartiere Gad di Ferrara fino al 2018 e venne sgominata dall’operazione «Signal», che portò a 69 arresti tra il capoluogo estense e Torino, fu mafia nigeriana. Scrive corrieredibologna.corriere.it