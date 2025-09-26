l’attesa per “the strangers: chapter 2” si intensifica con la partecipazione di madelaine petsch. Il nuovo capitolo della saga horror “The Strangers” sta per arrivare nelle sale cinematografiche, previsto per il 26 settembre 2025. La presenza di attrici di rilievo come Madelaine Petsch, nota per il suo ruolo in Riverdale, ha generato grande interesse tra gli appassionati del genere. In questo contesto, l’attrice ha condiviso alcune riflessioni sulla sua esperienza nel franchise e sul suo percorso artistico, offrendo uno sguardo approfondito sulle dinamiche che hanno caratterizzato la sua carriera. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Madelaine petsch confronta riverdale con the strangers e sfata il mito dell’ia