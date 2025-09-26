Macron a New York dalla telefonata con Trump per la strada chiusa all' incontro con Zelensky – Il video

Open.online | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Usa, 25 settembre 2025 Il videoriassunto della visita negli Usa del Presidente francese Macron: Dalla telefonata al Presidente Trump per la chiusura della strada nei pressi dell'Onu, al premio ricevuto all'Atlantic Council, all'incontro con l'omologo ucraino Zelensky. Ig Macron Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

