Macao dopo il passaggio del tifone Ragasa si pesca in strada

Tgcom24.mediaset.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Macao, dopo il passaggio del super tifone Ragasa, alcuni residenti hanno trasformato le strade allagate in un’improvvisata zona di pesca. Nonostante l’allerta massima, decine di persone si sono riversate infatti in strada con secchi e reti per raccogliere i pesci trascinati dal mare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

macao dopo passaggio tifoneMacao: chiusura casinò per tifone costa oltre 100 milioni di dollari in Ggr - Gli analisti stimano un calo del 5% nelle entrate lorde di gioco di settembre ma la Golden Week di ottobre potrebbe compensare le perdite ... Lo riporta gioconews.it

Tifone Ragasa. A Macao gli abitanti vanno a pesca nelle strade allagate dall’onda di tempesta - Dopo il passaggio del super tifone, le strade allagate di Macao si sono trasformate in “zone di pesca” improvvisate ... Segnala msn.com

