Macao dopo il passaggio del tifone Ragasa si pesca in strada
A Macao, dopo il passaggio del super tifone Ragasa, alcuni residenti hanno trasformato le strade allagate in un’improvvisata zona di pesca. Nonostante l’allerta massima, decine di persone si sono riversate infatti in strada con secchi e reti per raccogliere i pesci trascinati dal mare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
|| STAY! Aggiornamento Instagram di @/koreadispatch con gli Stray Kids all'aeroporto di Incheon, di ritorno da Macao, dopo aver partecipato ai The Fact Music Awards 2025 (TMA)! *Seungmin è andato a Londra per partecipare alla sfilata di Burberry del
Macao: chiusura casinò per tifone costa oltre 100 milioni di dollari in Ggr - Gli analisti stimano un calo del 5% nelle entrate lorde di gioco di settembre ma la Golden Week di ottobre potrebbe compensare le perdite ... Lo riporta gioconews.it
Tifone Ragasa. A Macao gli abitanti vanno a pesca nelle strade allagate dall’onda di tempesta - Dopo il passaggio del super tifone, le strade allagate di Macao si sono trasformate in “zone di pesca” improvvisate ... Segnala msn.com