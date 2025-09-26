A Macao, dopo il passaggio del super tifone Ragasa, alcuni residenti hanno trasformato le strade allagate in un’improvvisata zona di pesca. Nonostante l’allerta massima, decine di persone si sono riversate infatti in strada con secchi e reti per raccogliere i pesci trascinati dal mare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Macao, dopo il passaggio del tifone Ragasa si pesca in strada