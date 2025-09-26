Ma quale limite? Se fossero tutti così limiti

A lessandro Preziosi ha costruito una carriera di successi seguendo l’istinto. Laureato con lode in Giurisprudenza, avrebbe potuto intraprendere la strada dell’avvocatura, ma un « grande sesto senso » lo ha spinto altrove. « È stata una scelta partita dall’incoscienza », racconta al Corriere della Sera, descrivendo il momento in cui ha deciso di trasferirsi a Milano per studiare all’Accademia dei Filodrammatici. Una decisione che non ha mai rimpianto: « L’arte mi ha insegnato ad amare di più la vita ». Venezia, la magia del cinema ne “L’Incanto” di Tomaso Pessina X Leggi anche › Alessandro Preziosi, standing ovation alla Camera per l’ultimo discorso di Giacomo Matteotti Oggi, a 25 anni dall’inizio della sua carriera, Preziosi riflette sul suo percorso al Premio Letterario Corrado Alvaro-Libero Bigiaretti di Vallerano, un evento dedicato alla letteratura e alla musica, dove il tema centrale è proprio la scelta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

