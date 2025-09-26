Ma chi c** è questo Pietro Taricone? Il retroscena sul concorrente più amato della storia del GF

Manca ormai pochissimo all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, che tornerà in onda il 29 settembre con la conduzione di Simona Ventura. Attesi colpi di scena, novità e un ritorno alle origini, con un cast formato principalmente da persone comuni. Ma quest’anno il reality non si limita a rinnovarsi: ricorrono i 25 anni dalla prima edizione, un anniversario che inevitabilmente riporta alla memoria i protagonisti che hanno segnato la storia del programma. Tra questi, il più amato della storia del reality resta Pietro Taricone, soprannominato “o’ guerriero”, che nel 2000 seppe conquistare pubblico e compagni di Casa con carisma e spontaneità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it