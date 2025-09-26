M9 ospita la grande mostra dedicata ai marchi che hanno plasmato la cultura italiana | VIDEO
È stata inaugurata oggi, presso il Museo del ‘900 M9 di Mestre, la mostra “Identitalia, The Iconic Italian Brands”, dedicata ad alcuni tra i più importanti marchi storici, che hanno fatto e stanno facendo la storia del Paese, segnando la cultura visiva e materiale dell’Italia. L'esposizione -. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
