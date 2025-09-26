**M5S | Conte ' mai più governi tecnici si decide una premiership e resta quella per 5 anni' **
Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Nella prospettiva di costruire un progetto progressista, il Movimento 5 Stelle è molto chiaro: scordatevi che ci possa essere un altro governo tecnico. Lo dico a tutti coloro che poi parteciperanno al progetto progressista, il Movimento 5 Stelle non si presterà". Lo dice Giuseppe Conte agli International Sardegna Awards, intervistato dal direttore de La Nuova Sardegna, Luciano Tancredi. "Si parte, si decide una premiership e sarà quella per cinque anni, altrimenti si va a votare o comunque noi non ci presteremo più. Cioè non è più possibile pensare di intendere andare a prendere la fiducia dei cittadini, avere un programma elettorale e poi iniziare a parlare di rimpasti, rimpastini e di rimpastucci", aggiunge il leader Cinquestelle. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: conte - governi
Al suo arrivo ad Ascoli per il tour elettorale in vista delle regionali nelle Marche il leader della Lega è stato contestato con fischi e striscioni contro le sue dichiarazioni a sostegno di Israele e Netanyahu. Il vicepremier, infastidito, ha sbottato con gli uomini della - facebook.com Vai su Facebook
Il MoVimento 5 Stelle continua a crescere. Giuseppe Conte con il 35% di gradimento è il leader non di governo più apprezzato dagli italiani. (Fonte: Sondaggio Demos per La Repubblica - Settembre 2025) - X Vai su X
**M5S: Conte, 'mai più governi tecnici, si decide una premiership e resta quella per 5 anni'** - "Nella prospettiva di costruire un progetto progressista, il Movimento 5 Stelle è molto chiaro: scordatevi che ci possa essere un altro governo tecnico. Lo riporta iltempo.it
Conte e il campo largo: “Non siamo i guastafeste. In Puglia il Pd decida se vuole il rinnovamento” - “Non siamo noi i guastafeste”, rivendica Giuseppe Conte dal palco del Festival 'Fornaci Rosse' a Vicenza. Riporta repubblica.it