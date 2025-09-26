MO portavoce Flotilla | no ad appello Mattarella non deviamo rotta

Ildenaro.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 26 set. (askanews) – “Abbiamo ricevuto la proposta del presidente Mattarella di accettare per il bene nostro e la tutela in generale della vita umana che noi condividiamo al 100% di deviare la nostra rotta. Noi non possiamo accettare l’appello perché questa proposta arriva per evitare che le nostre barche navighino in acque internazionali con il rischio d’essere attaccate. Come dire ‘se vi volete salvare, noi non possiamo chiedere a chi vi attaccherà di non attaccarvi, malgrado sia un reato, chiediamo a voi di scansarvi'”. Così un portavoce di Flotilla replica all’appello lanciato oggi dal capo dello Stato Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: portavoce - flotilla

La flotilla di Greta Thunberg bufera: "Portavoce fotografato con capo di Hamas"

La flotilla di Greta nella bufera: "Portavoce fotografato con capo di Hamas"

Flotilla, il portavoce vicino a Greta beccato con uno dei capi di Hamas: c'è la foto

mo portavoce flotilla noSergio Mattarella alla Flotilla: «Accettate la mediazione». La risposta: «No, non cambiamo rotta». Perché rifiutano l'aiuto e la minaccia di Israele - Sergio Mattarella lancia un appello alla Global Sumud Flotilla, dopo il «no» della missione alla mano tesa del governo italiano per la consegna degli aiuti. Lo riporta leggo.it

mo portavoce flotilla noM.O., portavoce Flotilla: no ad appello Mattarella, non deviamo rotta - (askanews) – “Abbiamo ricevuto la proposta del presidente Mattarella di accettare per il bene nostro e la tutela in generale della vita umana che noi condividiamo al 100% di deviare la n ... itacanotizie.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Mo Portavoce Flotilla No