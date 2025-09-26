MO portavoce Flotilla | no ad appello Mattarella non deviamo rotta
Roma, 26 set. (askanews) – “Abbiamo ricevuto la proposta del presidente Mattarella di accettare per il bene nostro e la tutela in generale della vita umana che noi condividiamo al 100% di deviare la nostra rotta. Noi non possiamo accettare l’appello perché questa proposta arriva per evitare che le nostre barche navighino in acque internazionali con il rischio d’essere attaccate. Come dire ‘se vi volete salvare, noi non possiamo chiedere a chi vi attaccherà di non attaccarvi, malgrado sia un reato, chiediamo a voi di scansarvi'”. Così un portavoce di Flotilla replica all’appello lanciato oggi dal capo dello Stato Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: portavoce - flotilla
La flotilla di Greta Thunberg bufera: "Portavoce fotografato con capo di Hamas"
La flotilla di Greta nella bufera: "Portavoce fotografato con capo di Hamas"
Flotilla, il portavoce vicino a Greta beccato con uno dei capi di Hamas: c'è la foto
#NEWS - #Flotilla: non possiamo accogliere l'appello di #Mattarella. "Non possiamo accettare questa proposta perché arriva per evitare che le nostre barche navighino in acque internazionali con il rischio di essere attaccati". Così la portavoce per l'Italia dell - X Vai su X
Global Sumud Flotilla sotto attacco. Parla la portavoce italiana Delia: "Quattro barche danneggiate, ma non ci faremo intimidire da atti criminali" - facebook.com Vai su Facebook
Sergio Mattarella alla Flotilla: «Accettate la mediazione». La risposta: «No, non cambiamo rotta». Perché rifiutano l'aiuto e la minaccia di Israele - Sergio Mattarella lancia un appello alla Global Sumud Flotilla, dopo il «no» della missione alla mano tesa del governo italiano per la consegna degli aiuti. Lo riporta leggo.it
M.O., portavoce Flotilla: no ad appello Mattarella, non deviamo rotta - (askanews) – “Abbiamo ricevuto la proposta del presidente Mattarella di accettare per il bene nostro e la tutela in generale della vita umana che noi condividiamo al 100% di deviare la n ... itacanotizie.it scrive