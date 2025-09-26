Lutto per Rossella Brescia Ho perso un pezzo della mia vita
"In quattro mesi ho perso un pezzo della mia vita ". È toccante e doloroso l'annuncio fatto da Rossella Brescia sui social network. La ballerina e conduttrice radiofonica è stata colpita da un lutto familiare e attraverso la sua pagina Instagram ha dato l'ultimo saluto al padre, morto dopo una lunga malattia. La perdita arriva pochi mesi dopo la morte delle zie di Brescia, che sui social ha pubblicato una foto ricordo delle due donne e del padre per ricordarli con affetto. La lunga malattia. Il padre di Rossella Brescia era malato da tempo. Lo scorso settembre, durante l'ospitata da Silvia Toffanin a Verissimo, l'ex ballerina di Amici aveva raccontato del dramma che l'uomo e la famiglia stavano vivendo: " Purtroppo è un periodo un po' così della mia vita in famiglia perché mio papà non sta bene. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: lutto - rossella
Lutto in famiglia per Rossella Brescia: “Anche tu, in così pochi mesi…”
Grave lutto per Rossella Brescia, l’addio straziante
Rossella Brescia in Lutto: Morto il Padre dopo la Battaglia contro l’Alzheimer
"In quattro mesi ho perso un pezzo della mia vita". Grave lutto per Rossella Brescia: lo straziante annuncio >> https://buff.ly/YEJ8aT4 - facebook.com Vai su Facebook
"In quattro mesi ho perso un pezzo della mia vita": terribile lutto per Rossella Brescia - In un post sui social, la ballerina e conduttrice radiofonica, Rossella Brescia, ha informato i suoi fan di aver appena subito un lutto terribile. Secondo notizie.it
“Ho perso un pezzo della mia vita” Gravissimo lutto per Rossella Brescia: il doloroso annuncio - Rossella Brescia annuncia la morte del padre, esprimendo dolore e gratitudine in un toccante post su Instagram, dove ricorda la sua famiglia e il lascito d'amore ricevuto ... Si legge su bigodino.it