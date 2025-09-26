Lutto nella musica italiana se ne va un altro pezzo di storia | è morto Christian

Si è spenta una delle voci più amate della musica leggera italiana. Ricoverato al Policlinico di Milano, il cantante siciliano lascia un’eredità fatta di milioni di dischi venduti e di brani entrati di diritto nella memoria collettiva, come “Cara” e “Notte serena”. Negli anni Ottanta, periodo in cui raggiunse la massima popolarità, fu spesso descritto come la risposta italiana a Julio Iglesias, capace di conquistare con la sua voce calda e romantica un pubblico trasversale. Nato a Palermo l’8 settembre 1943, Christian da ragazzo sognava una carriera nel calcio. Promettente terzino nelle giovanili del Palermo fino alla categoria De Martino, passò poi al Mantova. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: lutto - musica

Grave lutto nella musica, la cantante perde la sua battaglia contro la malattia

Lutto nel mondo della musica, trovato morto in casa: cosa è successo

Lutto nella musica, il cantante trovato senza vita così

Lutto nel mondo della musica per la morte di Massimo Pacciani. Il batterista e percussionista era riconosciuto tra i migliori in Italia nel genere pop. Oltre duecento le sue collaborazioni nel corso della carriera. In studio aveva affiancato una gran quantità di artist - facebook.com Vai su Facebook

Lutto improvviso nel mondo della musica: Laura Pausini in lacrime - Musica in lutto: è morto improvvisamente Massimo Pacciani, storico batterista che ha lavorato anche con Laura Pausini. Segnala donnaglamour.it

Mondo della musica in lutto: addio all’artista che ha lavorato con i più grandi - Una notizia terribile ha scosso il mondo della musica: è morto il famoso Massimo Pacciani, batterista che ha collaborato con i big italiani. Secondo newsmondo.it