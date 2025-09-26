Lutto nella musica italiana addio a una voce indimenticabile
– La notizia della sua scomparsa è arrivata improvvisa, gettando nello sconforto fan e appassionati di musica leggera italiana. Un interprete che aveva saputo conquistare le platee con il suo timbro inconfondibile, capace di evocare atmosfere romantiche e di restare nella memoria collettiva grazie a brani che hanno fatto epoca. . Aveva 82 anni e negli ultimi giorni era ricoverato al Policlinico di Milano, dove si è spento dopo una lunga carriera trascorsa tra palcoscenici, televisione e dischi di grande successo. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: lutto - musica
Grave lutto nella musica, la cantante perde la sua battaglia contro la malattia
Lutto nel mondo della musica, trovato morto in casa: cosa è successo
Lutto nella musica, il cantante trovato senza vita così
Lutto nel mondo della musica per la morte di Massimo Pacciani. Il batterista e percussionista era riconosciuto tra i migliori in Italia nel genere pop. Oltre duecento le sue collaborazioni nel corso della carriera. In studio aveva affiancato una gran quantità di artist - facebook.com Vai su Facebook
Addio a Christian, lo Julio Iglesias italiano - È morto all'età di 82 anni, Christian, il cantante d i Cara e di Daniela, la voce che negli anni Ottanta - Si legge su msn.com
Mondo della musica in lutto: addio all’artista che ha lavorato con i più grandi - Una notizia terribile ha scosso il mondo della musica: è morto il famoso Massimo Pacciani, batterista che ha collaborato con i big italiani. Segnala newsmondo.it