Lutto nel mondo del giornalismo | addio a Sergio Di Sciascio storico telecronista e grande tifoso del Pescara

Ilpescara.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornalismo e sport abruzzese in lutto per la scomparsa di Sergio Di Sciascio, ex presidente dell’Ussi (Unione stampa sportiva italiana) organo ufficiale del Coni che rappresenta i giornalisti sportivi. Di Sciascio, giornalista di lungo corso, è stato anche addetto stampa per la Regione Abruzzo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lutto - mondo

Lutto nel mondo della musica, trovato morto in casa: cosa è successo

Lutto nel mondo del calcio, è scomparsa una bandiera della Fiorentina: aveva 64 anni

È Morto Pippo Baudo, aveva 89 anni: mondo dello spettacolo in lutto. Tanti i messaggi di cordoglio

lutto mondo giornalismo addioLutto nel giornalismo, addio a Franco Ligas: muore la voce di Sportmediaset - Lutto nel mondo del giornalismo, è morto a 79 anni il noto cronista sportivo Franco Ligas, storica voce di Sportmediaset. Scrive notizie.it

lutto mondo giornalismo addioMediaset in lutto: addio allo storico giornalista della tv - Lutto nel mondo della tv e del giornalismo sportivo: è morto il celebre Franco Ligas. Secondo donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Lutto Mondo Giornalismo Addio