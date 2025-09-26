Lutto in città | addio a Maritiell ' o meccanico

Sono ancora ore di gran dolore ad Afragola che pochi giorni fa ha dato l'ultimo saluto a Mario Senese, per tutti Marittiell ‘o meccanico. Mario è venuto a mancare all’età di 59 anni e lascia la moglie e i due figli.In questi giorni sono stati tanti i messaggi pubblicati per lui sui socia. Uno di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

