Lutto ai Quartieri Spagnoli | addio a don Mario Ziello
Lutto ai Quartieri Spagnoli per la morte di don Mario Ziello, già parroco della chiesa della Concordia. Don Mario è venuto a mancare a 80 anni. I funerali si terranno domenica, alle ore 16, presso la Parrocchia di Santa MNaria del Carmine alla Concordia.Tanti i messaggi per lui sui social. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
