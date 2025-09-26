Lutto ai Quartieri Spagnoli | addio a don Mario Ziello

Napolitoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lutto ai Quartieri Spagnoli per la morte di don Mario Ziello, già parroco della chiesa della Concordia. Don Mario è venuto a mancare a 80 anni. I funerali si terranno domenica, alle ore 16, presso la Parrocchia di Santa MNaria del Carmine alla Concordia.Tanti i messaggi per lui sui social. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lutto - quartieri

Cerca Video su questo argomento: Lutto Quartieri Spagnoli Addio