L’Usb proclama un altro sciopero generale pro Gaza ma non sempre il sindacato nei rapporti coi Paesi arabi è stato lungimirante

26 set 2025

Scioperare per il diritto ad esistere di Gaza e dei palestinesi. L’Usb, unione sindacale di base, ha proclamato un altro sciopero generale per il 26 settembre, visto il risultato importante di quello del 22, capace di portare in piazza centinaia di migliaia di persone. “La protesta di oggi – aveva commentato qualche giorno fa Massimo Pedretti, dell’esecutivo nazionale Usb – è un foglio di via per il governo, incapace di prendere posizione nei confronti del più grande e orrendo sterminio dell’era moderna”. Una posizione, invece, ben chiara all’Unione Sindacale di Base che sui conflitti recenti in Medio Oriente è riuscita ad essere promotrice di molte iniziative, ma spesso in supporto di governi arabi accusati di crimini contro l’umanità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

