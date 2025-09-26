L’urlo di Benjamin Netanyahu all’Assemblea Onu semivuota | È Hamas che sta compiendo un genocidio che uccide e affama la sua gente

Era molto atteso l’intervento all’Assemblea dell’Onu del premier di Israele Benjamin Netanyahu. Le sue parole sulla guerra a Gaza, sul 7 ottobre, sulla soluzione a due Stati. Tutti i dettagli. “ Mostri ” che hanno ucciso migliaia di persone, e ne hanno prese in ostaggio centinaia. Che si starebbero nascondendo in tunnel, edifici, scuole e ospedali della Striscia di Gaza. Che stanno uccidendo, minacciando, affamando e utilizzando la propria gente come scudo umano. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

