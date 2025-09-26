L’urlo di Benjamin Netanyahu all’Assemblea Onu semivuota | È Hamas che sta compiendo un genocidio che uccide e affama la sua gente
Era molto atteso l’intervento all’Assemblea dell’Onu del premier di Israele Benjamin Netanyahu. Le sue parole sulla guerra a Gaza, sul 7 ottobre, sulla soluzione a due Stati. Tutti i dettagli. “ Mostri ” che hanno ucciso migliaia di persone, e ne hanno prese in ostaggio centinaia. Che si starebbero nascondendo in tunnel, edifici, scuole e ospedali della Striscia di Gaza. Che stanno uccidendo, minacciando, affamando e utilizzando la propria gente come scudo umano. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com
In questa notizia si parla di: urlo - benjamin
#Pavard subito in goal: per l'ex #Inter esordio da urlo con il #Marsiglia in Ligue 1 ? - X Vai su X
Migliaia di persone hanno partecipato alle due mobilitazioni lanciate da Collettivo Di Fabbrica - Lavoratori Gkn Firenze: giovedì il flash mob per Gaza e a sostegno della flotilla, ieri l'evento davanti ai cancelli per la fabbrica socialmente integrata. L'urlo per Gaz - facebook.com Vai su Facebook
Vuelta a España 2025, la Israel-PremierTech riceve il plauso di Benjamin Netanyahu: “State rendendo fiero il paese, non cedete a odio e intimidazioni” - Anche il primo ministro Benjamin Netanyahu interviene a sostegno della Israel – Premier Tech alla Vuelta a España 2025. Riporta msn.com