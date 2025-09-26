L’urlo di Benjamin Netanyahu all’Assemblea Onu semivuota | È Hamas che sta compiendo un genocidio che uccide e affama la sua gente

Notizie.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era molto atteso l’intervento allAssemblea dell’Onu del premier di Israele Benjamin Netanyahu. Le sue parole sulla guerra a Gaza, sul 7 ottobre, sulla soluzione a due Stati. Tutti i dettagli. “ Mostri ” che hanno ucciso migliaia di persone, e ne hanno prese in ostaggio centinaia. Che si starebbero nascondendo in tunnel, edifici, scuole e ospedali della Striscia di Gaza. Che stanno uccidendo, minacciando, affamando e utilizzando la propria gente come scudo umano. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

l8217urlo di benjamin netanyahu all8217assemblea onu semivuota 200 hamas che sta compiendo un genocidio che uccide e affama la sua gente

© Notizie.com - L’urlo di Benjamin Netanyahu all’Assemblea Onu (semivuota): “È Hamas che sta compiendo un genocidio, che uccide e affama la sua gente”

In questa notizia si parla di: urlo - benjamin

Vuelta a España 2025, la Israel-PremierTech riceve il plauso di Benjamin Netanyahu: “State rendendo fiero il paese, non cedete a odio e intimidazioni” - Anche il primo ministro Benjamin Netanyahu interviene a sostegno della Israel – Premier Tech alla Vuelta a España 2025. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: L8217urlo Benjamin Netanyahu All8217assemblea