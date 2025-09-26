A costituire ‘la quarta gamba’ della coalizione di centrodestra sarà il progetto politico portato avanti da Noi Moderati. La presenza dell’onorevole Maurizio Lupi al chiostro di San Francesco ieri pomeriggio ha permesso di lanciare la volata finale per le regionali dei quattro candidati Peppe Paci, Paola D’Antonio, Andrea Quaglietti e Maria Teresa Pomili. "Un piacere essere tornato qui da questi amici – sostiene il deputato Lupi –. Il nostro ruolo all’interno della coalizione di centrodestra è quello di tornare a dare forza soprattutto a coloro che si sono disamorati della politica. La proposta di Noi Moderati è quella di tornare ad istituire la festa nazionale di San Francesco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lupi: "Festa nazionale di San Francesco"