Lupi | Festa nazionale di San Francesco
A costituire ‘la quarta gamba’ della coalizione di centrodestra sarà il progetto politico portato avanti da Noi Moderati. La presenza dell’onorevole Maurizio Lupi al chiostro di San Francesco ieri pomeriggio ha permesso di lanciare la volata finale per le regionali dei quattro candidati Peppe Paci, Paola D’Antonio, Andrea Quaglietti e Maria Teresa Pomili. "Un piacere essere tornato qui da questi amici – sostiene il deputato Lupi –. Il nostro ruolo all’interno della coalizione di centrodestra è quello di tornare a dare forza soprattutto a coloro che si sono disamorati della politica. La proposta di Noi Moderati è quella di tornare ad istituire la festa nazionale di San Francesco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: lupi - festa
Ultim’ora: Il 4 ottobre sarà festa nazionale! Il provvedimento, frutto di due testi presentati da Maurizio Lupi (Nm) e Lorenzo Malagola (FdI) e in parte modificati, verrà esaminato dopo la riforma della giustizia, che si vota domani, e poi passare al Senato. Essen - facebook.com Vai su Facebook
Lupi: "Festa nazionale di San Francesco" - A costituire ‘la quarta gamba’ della coalizione di centrodestra sarà il progetto politico portato avanti da Noi Moderati. msn.com scrive
San Francesco, ok della Camera al 4 ottobre festa nazionale. Cosa cambia - L'iniziativa è arrivata alla Camera in prossimità della celebrazione per la ricorrenza dell'ottavo centenario della morte del santo nel 2026 ... Secondo tg.la7.it