L’Uovo dell’Angelo di Mamoru Oshii al cinema dal 4 al 10 dicembre

Cinefilos.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Uovo dellAngelo  ( Tenshi no Tamago Angel’s Egg ), film d’animazione diretto da Mamoru Oshii  (1985), arriva per la prima volta nelle sale italiane come evento speciale di una settimana dal 4 al 10 dicembre. La nuova versione restaurata in 4K, realizzata a partire dai materiali originali in 35mm, è stata presentata in anteprima internazionale all’ultimo Festival di Cannes, all’interno della sezione Cannes Classics. Mamoru Oshii, regista e sceneggiatore, indaga nelle sue opere temi esistenziali, spirituali e filosofici attraverso un linguaggio visivo profondamente evocativo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

