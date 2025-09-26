L’Uovo dell’Angelo di Mamoru Oshii al cinema dal 4 al 10 dicembre
L’Uovo dell’Angelo ( Tenshi no Tamago Angel’s Egg ), film d’animazione diretto da Mamoru Oshii (1985), arriva per la prima volta nelle sale italiane come evento speciale di una settimana dal 4 al 10 dicembre. La nuova versione restaurata in 4K, realizzata a partire dai materiali originali in 35mm, è stata presentata in anteprima internazionale all’ultimo Festival di Cannes, all’interno della sezione Cannes Classics. Mamoru Oshii, regista e sceneggiatore, indaga nelle sue opere temi esistenziali, spirituali e filosofici attraverso un linguaggio visivo profondamente evocativo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: uovo - angelo
