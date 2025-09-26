L’uovo dell’angelo di Mamoru Oshii al cinema dal 4 al 10 dicembre

l’Uovo dell’Angelo: un capolavoro di animazione restaurato in 4K. Il film L’Uovo dell’Angelo, conosciuto anche come Tenshi no Tamago o Angel’s Egg, rappresenta uno dei lavori più significativi del regista Mamoru Oshii. Questa produzione, datata 1985, sarà presentata nelle sale italiane in un’edizione speciale e restaurata in risoluzione 4K, frutto di materiali originali in 35mm. La proiezione avrà luogo per una settimana, dal 4 al 10 dicembre, offrendo agli spettatori l’opportunità di rivivere questa opera iconica con qualità visiva superiore. anteprima internazionale e caratteristiche tecniche. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

