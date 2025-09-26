L' uomo che sapeva troppo | al Rouge et Noir ritorna Alfred Hitchcock

Uno dei grandi maestri del cinema che da undici stagioni accompagna le serate del Supercineclub: lunedì 29 settembre al Rouge et Noir ritorna Alfred Hitchcock con "L'uomo che sapeva troppo", la versione del 1956, alle 17:30 proiezione con doppiaggio in italiano, alle 21 in lingua originale con. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

