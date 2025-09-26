L' uomo che ha confessato in tv di aver ucciso i genitori e di averli seppelliti in giardino

Today.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Sì, li ho strangolati e seppelliti nel cortile della loro proprietà". Un uomo di 53 anni, Lorenz Kraus, ha ammesso davanti alle telecamere di aver ucciso i genitori Franz e Theresia Kraus, di cui non si avevano notizie dal 2017, e di aver seppellito i loro cadaveri nel giardino della loro casa. 🔗 Leggi su Today.it

