LUOGO DI NASCITA

Dal cinema al teatro con disinvoltura. Ma Marco Bonadei sa anche andare oltre: "Sono un creativo iperattivo – dice pensando al prossimo allenamento di calisthenics –. Serve per compensare i periodi di vuoto". Ma va ancora oltre: "Sto imparando a lasciare al vuoto il suo protagonismo". Non che di tempo libero ne abbia così tanto. Nel 2025 è stato tra i protagonisti de Il Rapimento di Arabella, di Carolina Cavalli presentato in concorso nella sezione Orizzonti della 82esima Mostra del cinema di Venezia e che si è aggiudicato il Premio Orizzonti per la miglior interpretazione femminile per Benedetta Porcaroli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - LUOGO DI NASCITA

In questa notizia si parla di: luogo - nascita

La nascita dei cuccioli è sicuramente un momento magico per tutta la famiglia, al quale è importante arrivare pronti! Ecco qui qualche consiglio su come prepararsi a vivere quest’esperienza: è opportuno individuare un luogo della casa sicuro e isolato nel q - facebook.com Vai su Facebook

L'enigmatico castello di Tintagel: il luogo di nascita segreto di Re Artù? - X Vai su X

Luogo di nascita come i genitori. La proposta di legge parte da qui - I nuovi nati sangiovannesi, sul loro codice fiscale, potrebbero di nuovo riportare il codice identitario per eccellenza: H901. lanazione.it scrive

Equivoco sul luogo di nascita, cittadinanza negata - La città di nascita riportata sia nel suo certificato di nascita (Faisalabad) sia in quello penale (Toba Tek Singh) è la stessa, pur essendo indicata con nomi differenti nei due documenti. Da ilrestodelcarlino.it