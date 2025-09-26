Luoghi di filming di wayward | scopri le vere location del thriller di netflix

Jumptheshark.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La serie televisiva Wayward, distribuita da Netflix, ha attirato l’attenzione per il suo stile inquietante e atmosfere misteriose. Ambientata nel villaggio immaginario di Tall Pines, in Vermont, la produzione ha utilizzato diverse location reali per rappresentare i luoghi descritti nella narrazione. Questo articolo approfondisce i principali set di ripresa e le location autentiche che hanno contribuito a creare l’atmosfera unica della serie. le location di Wayward: tra Canada e Stati Uniti. riprese in canada: un’illusione di vermont. Nonostante la storia sia ambientata nello stato del Vermont, tutte le scene sono state girate interamente in territorio canadese. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

luoghi di filming di wayward scopri le vere location del thriller di netflix

© Jumptheshark.it - Luoghi di filming di wayward: scopri le vere location del thriller di netflix

In questa notizia si parla di: luoghi - filming

Le location di filming di the thursday murder club: luoghi in uk nel mistero di netflix

Cerca Video su questo argomento: Luoghi Filming Wayward Scopri