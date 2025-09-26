Luoghi delle riprese di house of guinness | svelati i set della serie netflix
location e set di ripresa di “House of Guinness”: tra realtà e finzione. La serie originale Netflix “House of Guinness” ha suscitato grande interesse per la sua ambientazione storica e le location utilizzate durante le riprese. Nonostante la forte rappresentazione dell’Irlanda, molte scene sono state girate in luoghi diversi rispetto alle ambientazioni reali, creando un interessante gioco tra locations autentiche e set cinematografici. le location principali della serie. stanley dock a liverpool. Per ricreare l’atmosfera di Dublino, gli scenografi hanno scelto Stanley Dock, un sito storico situato a Liverpool, in Inghilterra. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: luoghi - riprese
Delitto a Creta: trama, cast e luoghi delle riprese del film su Rai 2
Antebellum: trama, cast e luoghi delle riprese del film su rai movie
Black bag doppio gioco: trama, cast e luoghi delle riprese su prime video
Cosa fare a Cittadella questo fine settimana? Visitare i Luoghi della Cultura aperti sabato e domenica: Mura di Cittadella e Camminamento di Ronda: 9-19 Teatro Sociale: Sabato 11-14/15-18 , Domenica 11-14 (pomeriggio Teatro chiuso per riprese video Vai su Facebook
House of Guinness: dove è stata girata la serie Netflix ambientata nell’800 tra Dublino e New York - Anche se la storia si svolge tra le strade di Dublino e i sobborghi di New York, le riprese della serie Netflix sono avvenute interamente nel nord dell’Inghilterra ... Come scrive siviaggia.it
I luoghi legati a “House of Guinness” da oggi su Netflix - James’s Gate Brewery di Dublino, dando ufficialmente vita a un’icona irlandese come la stout ... Secondo mediterranews.org