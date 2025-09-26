L’università italiana piange Sergio Zaninelli | ricercatore docente e rettore

Lutto nel mondo dell’università italiana. Nei giorni scorsi Sergio Zaninelli è morto nella sua casa a Milano all’età di 96 anni.Studioso, docente universitario e rettore, l’uomo era un volto noto in ambito accademico. Dal 1970 al 1975 insegnò “Storia economica” all’Università di Trento, dove. 🔗 Leggi su Trentotoday.it