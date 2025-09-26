' L’unica vittoria è la pace' | il Cardinale Zuppi incontra studentesse e studenti della Scuola di Educazione Civica
Un dialogo di più di un’ora per ribadire l’importanza di costruire la pace in un contesto caratterizzato da numerosi e violenti conflitti, e per evidenziare il ruolo che la Chiesa come istituzione può svolgere a questo fine. Il Cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Comunità Episcopale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
