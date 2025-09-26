Lunedì prossimo alle 20 all' Hotel Etrusco conviviale del Panathlon Arezzo

Arezzo, 26 settembre 2025 – La serata sarà dedicata al CLUB AREZZO VOLLEYBALL ACADEMY che dopo aver conquistato nella stagione 20242025 la promozione in serie B, si appresta ad iniziare il nuovo campionato riportando, dopo 20 anni, la pallavolo maschile aretina su un palcoscenico più importante.. Saranno ospiti il??presidente della Riccardo Lazzerelli e il direttore sportivo Filippo Scortecci che racconteranno la storia ed i programmi di un sodalizio nato nel 2016 grazie all'iniziativa di un gruppo di giocatori, che anno dopo anno si è consolidato e che oggi rappresenta una bellissima realtà, con un florido settore giovanile, sia maschile che femminile, pronto a raccogliere l'eredità del movimento pallavolistico aretino che raggiunge anche la serie A2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

