Lunathica torna a Falchera con Paccottiglia Deluxe

26 set 2025

Sabato 27 settembre ultima data di Lunathica 2025 che torna a Falchera con il divertimento, l'ironia e la maldestra e folle comicità della compagnia Circo Pacco alle 21.15 che porterà in scena lo spettacolo "Paccottiglia Deluxe" in Piazza Astengo a Torino, nell'ambito del cartellone di eventi di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

