Luiss Business School celebra giovani autori allo YoU Film Fest
Roma, 26 set. (askanews) - È la Casa del Cinema di Roma a fare da cornice alla serata conclusiva dello (Yo)U International Film Festival, promosso dalla Luiss Business School. Un appuntamento che, come ricorda Luca Pirolo, Associate Dean per la Multi-hub strategy della Luiss Business School e Direttore del Master in Management delle Imprese Creative e Culturali e ideatore del Festival, nasce dall'idea di trasformare la teoria in pratica, portando i giovani autori dal percorso formativo direttamente sul palcoscenico internazionale. Quest'anno la rassegna si arricchisce di una novità importante: la partnership con Sky Arte, grazie alla quale sono stati presentati i documentari realizzati dagli studenti, due dei quali sono divenuti produzioni vere e proprie inserite nel palinsesto del canale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
