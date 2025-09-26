Luisa Viola presenta Petali d' Artista | un dialogo tra Arte e Moda a Latina
I fiori dipinti di Simonetta Molinaro con la loro bellezza e l’intenso simbolismo prendono vita nelle stampe della collezione Luisa Viola, dove Arte e Moda si fondono in un’unica espressione.?La mostra a Latina nella boutique Luisa ViolaIn occasione del lancio, le opere di Simonetta Molinaro. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: luisa - viola
Luisa Viola. . Nasce da un dialogo armonioso tra Arte & Moda la collaborazione esclusiva tra Luisa Viola e l’artista Simonetta Molinaro, che dà vita alla collezione «Petali d’Artista». Un progetto che celebra la bellezza della natura attraverso l’eleganza di capi - facebook.com Vai su Facebook