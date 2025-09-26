Luisa Beccaria e Giada Due sguardi diversi un unico cuore

Quotidiano.net | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il filo sottile della femminilità più sofisticata percorre le passerelle di Giada (foto in basso a sinistra) e Luisa Beccaria (foto in basso a destra), unite da un destino floreale che è insieme poesia e rigore. "La delicatezza non è debolezza ma forza che si nasconde", scriveva Rilke: un pensiero che sembra il manifesto di entrambe le collezioni. Giada sceglie la peonia, fiore della stagione, per raccontare una pulizia di forme e di spirito. La collezione lavora su architetture sartoriali e materiali preziosi, ma è la leggerezza a guidare il disegno: ricami di peonie stilizzate su seta e georgette trasparenti, contornati da fili di rafia luminescente che creano un gioco di lucido e opaco, arricchiti da frange e da ricami di vetro a effetto degradé. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

luisa beccaria e giada due sguardi diversi un unico cuore

© Quotidiano.net - Luisa Beccaria e Giada. Due sguardi diversi un unico cuore

In questa notizia si parla di: luisa - beccaria

Luisa Beccaria, una stilista (italiana!) a Beautiful

Luisa Beccaria protagonista di Beautiful

Luisa Beccaria fa sbocciare l’eleganza femminile a Palazzo Bovara

luisa beccaria giada dueLuisa Beccaria e Giada. Due sguardi diversi un unico cuore - Il filo sottile della femminilità più sofisticata percorre le passerelle di Giada (foto in basso a sinistra) e Luisa ... Secondo quotidiano.net

luisa beccaria giada dueLuisa Beccaria e i cinque figli in azienda: «Dopo la moda, con le "branded residences" ora vestiamo le case» - La designer che da Milano ha conquistato gli Usa con il suo stile amato da dive di Hollywood e royals. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Luisa Beccaria Giada Due