Il filo sottile della femminilità più sofisticata percorre le passerelle di Giada (foto in basso a sinistra) e Luisa Beccaria (foto in basso a destra), unite da un destino floreale che è insieme poesia e rigore. "La delicatezza non è debolezza ma forza che si nasconde", scriveva Rilke: un pensiero che sembra il manifesto di entrambe le collezioni. Giada sceglie la peonia, fiore della stagione, per raccontare una pulizia di forme e di spirito. La collezione lavora su architetture sartoriali e materiali preziosi, ma è la leggerezza a guidare il disegno: ricami di peonie stilizzate su seta e georgette trasparenti, contornati da fili di rafia luminescente che creano un gioco di lucido e opaco, arricchiti da frange e da ricami di vetro a effetto degradé. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Luisa Beccaria e Giada. Due sguardi diversi un unico cuore