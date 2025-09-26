Luigi Brambati nel centenario della nascita Castiglione D’Adda 1925 - 1983

Giovedì 2 ottobre 2025 ore 18, alla Galleria Ponte Rosso (via Brera 2, Milano), inaugura la mostra di LUIGI BRAMBATI che i figli Adriana e Alessandro, con la Galleria Ponte Rosso hanno voluto allestire nel ricordo del centenario della nascita. In mostra trenta dipinti e una selezione di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it