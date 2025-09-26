Lufthansa verso taglio di migliaia di posti di lavoro
Lufthansa intende tagliare diverse migliaia di posti di lavoro nell'amministrazione per ridurre i costi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: lufthansa - verso
ITA in rotta verso la Germania: a Lufthansa il 90%
Come ogni anno a fine settembre a Monaco c'é l'Oktoberfest e quindi il traffico aereo aumenta verso la città in Baviera e quindi per chi arriva in aereo c'e' la sorpresa preparata da Lufthansa con i crew che hanno la gli abiti tipici bavaresi di circostanza. Il Tracht - facebook.com Vai su Facebook
Lufthansa verso il taglio di migliaia posti, costi troppo alti - "Lufthansa intende tagliare diverse migliaia di posti di lavoro nell'amministrazione per ridurre i costi". Secondo msn.com
Lufthansa: verso taglio del 20% del personale amministrativo - Lufthansa si avvia a tagliare del 20% il proprio personale amministrativo dei circa 15. Da ilsole24ore.com