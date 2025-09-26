Lufthansa taglia 3.000 posti di lavoro | conseguenze per ITA Airways

Un drastico ridimensionamento dell’organico è nell’aria per la compagnia aerea tedesca Lufthansa. Secondo quanto riporta il quotidiano Handelsblatt, citando fonti interne, il gruppo sarebbe pronto a tagliare fino a 3.000 posti di lavoro nell’area amministrativa, pari a circa il 20% del personale di supporto. La decisione, finalizzata a un forte contenimento dei costi, dovrebbe essere ufficializzata nel corso del Capital Markets Day in programma lunedì a Monaco, il primo evento dedicato agli investitori dopo sei anni. Le fonti hanno confermato senza giri di parole l’intenzione della compagnia: “Lufthansa intende tagliare diverse migliaia di posti di lavoro nell’amministrazione”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

