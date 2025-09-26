Lufthansa taglia 3.000 posti di lavoro | conseguenze per ITA Airways
Un drastico ridimensionamento dell’organico è nell’aria per la compagnia aerea tedesca Lufthansa. Secondo quanto riporta il quotidiano Handelsblatt, citando fonti interne, il gruppo sarebbe pronto a tagliare fino a 3.000 posti di lavoro nell’area amministrativa, pari a circa il 20% del personale di supporto. La decisione, finalizzata a un forte contenimento dei costi, dovrebbe essere ufficializzata nel corso del Capital Markets Day in programma lunedì a Monaco, il primo evento dedicato agli investitori dopo sei anni. Le fonti hanno confermato senza giri di parole l’intenzione della compagnia: “Lufthansa intende tagliare diverse migliaia di posti di lavoro nell’amministrazione”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: lufthansa - taglia
Lufthansa intende tagliare 3 mila posti di lavoro (su 103 mila). Il ceo ai dipendenti: «Dobbiamo ridurre i costi» - X Vai su X
Settembre è il mese dedicato alla prevenzione del suicidio. La data simbolo di questa battaglia è il 10 e questa iniziativa è stata istituita nel 2003 dall’International Association for Suicide Prevention (IASP) in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale dell - facebook.com Vai su Facebook
Lufthansa intende tagliare 3 mila posti di lavoro (su 103 mila) per ridurre i costi - Il ceo del gruppo ai dipendenti: «Dobbiamo tagliare i costi del 20%». Si legge su msn.com