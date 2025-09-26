Lufthansa Handelsblatt | vuole tagliare 20% su posti amministrativi

Roma, 26 set. (askanews) – Si profilano pesanti tagli occupazionali al gruppo tedesco Lufthansa. Secondo il quotidiano finanziario Handelsblatt, fino al 20% dei circa 15.000 addetti del settore amministrativo – uno su cinque – potrebbe essere interessato da un riassetto. In pratica 3mila posti sono a rischio. L’amministratore delegato di Lufthansa, Carsten Spohr ha affermato durante un’assemblea interna che l’obiettivo è di tagliare i costi amministrativi del 20%. Complessivamente Lufthansa conta circa 103.000 dipendenti, dice ancora il quotidiano citando fonti aziendali secondo cui le riduzioni di organico verranno attuate “in modo socialmente accettabile”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it