Lufthansa Handelsblatt | vuole tagliare 20% su posti amministrativi
Roma, 26 set. (askanews) – Si profilano pesanti tagli occupazionali al gruppo tedesco Lufthansa. Secondo il quotidiano finanziario Handelsblatt, fino al 20% dei circa 15.000 addetti del settore amministrativo – uno su cinque – potrebbe essere interessato da un riassetto. In pratica 3mila posti sono a rischio. L’amministratore delegato di Lufthansa, Carsten Spohr ha affermato durante un’assemblea interna che l’obiettivo è di tagliare i costi amministrativi del 20%. Complessivamente Lufthansa conta circa 103.000 dipendenti, dice ancora il quotidiano citando fonti aziendali secondo cui le riduzioni di organico verranno attuate “in modo socialmente accettabile”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: lufthansa - handelsblatt
Lufthansa, Handelsblatt: vuole tagliare 20% su posti amministrativi - (askanews) – Si profilano pesanti tagli occupazionali al gruppo tedesco Lufthansa. Scrive askanews.it
Lufthansa, il big dei cieli studia la cura dimagrante: verso maxi licenziamenti per i costi troppo alti - Secondo il quotidiano Handelsblatt "Lufthansa intende tagliare diverse migliaia di posti di lavoro nell'amministrazione per ridurre i costi" ... Da msn.com