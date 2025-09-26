Lufthansa | a rischio licenziamento il 20 per cento del personale amministrativo

Lufthansa, la principale compagnia aerea tedesca, intende tagliare il 20 per cento dei posti di lavoro nel settore amministrativo, per ridurre i costi e rassicurare gli investitori. Lo rivela il quotidiano tedesco Handelsblatt, che ha sentito delle fonti vicine all'azienda.

