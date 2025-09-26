Lucignano torna indietro nel tempo con la 26ª edizione di Memorie del Passato
Il quarto fine settimana di settembre, a Lucignano, significa ‘Memorie del Passato’. Uno dei Borghi più belli d’Italia accoglie la 26ª edizione della manifestazione organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune: un fine settimana che trasforma il centro storico in un teatro a cielo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Torna “Lucignano Music Festival” “Guerra e Pace”
Lucignano Music Festival "Guerra e Pace": torna la grande musica da camera nell'incanto del borgo trecentesco di Lucignano
Da oggi al 21 settembre torna il Lucignano Music Festival
Lucignano Music Festival "Guerra e Pace": torna la grande musica da camera nell'incanto del borgo trecentesco di Lucignano - Torna dal 17 al 21 settembre nello splendido borgo toscano di Lucignano, la quinta edizione del festival cameristico ideato dalla 37enne star nascente del violino Irene Abrigo e cresciuto insieme al compagno d'arte e di vita, il celebre violista Jürg Dähler
Da oggi al 21 settembre torna il Lucignano Music Festival - Ideato dalla 37enne star nascente del violino Irene Abrigo e cresciuto insieme al compagno d'arte e di vita, il celebre violista Jürg Dähler ... msn.com scrive