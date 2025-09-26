Lucia Ilardo Curiosità | Chi E’ E Che Lavoro Fa!

Lucia Ilardo. Un nome che fino a poco tempo fa diceva poco o nulla al grande pubblico, ma che oggi risuona con forza tra gli appassionati di reality e cronaca rosa. Ma chi è davvero questa ragazza che ha fatto parlare di sé in Temptation Island 2025? Andiamo a scoprire tutto quello che c'è da sapere sul suo profilo, il suo lavoro e la burrascosa relazione con Rosario Guglielmi. Lucia ha 27 anni ed è originaria di Vignola, un tranquillo comune in provincia di Modena.

