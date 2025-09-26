Luci d' Artista 2025 2026 | al via l' installazione nella zona orientale

A Salerno il Natale si sente in anticipo. Al via, infatti, il montaggio delle Luci d’Artista 20252026: le squadre della Sim Luce, società aggiudicataria del bando, hanno iniziato ad installare le opere luminose a Mercatello e nella zona orientale. Cresce, dunque, la curiosità per la ventesima. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: luci - artista

Luci d'Artista 2025/2026: bando da 100mila euro per l'affidamento del Piano di Sicurezza e di impiego (Safety e Security)

Salerno, 10 milioni per i lavori al centro agroalimentare: De Luca spoilera “Luci d’Artista”

Luci d'Artista 2025: siglato l'accordo con la Sim Luce Srl, al via l'installazione delle opere da fine settembre

CAPITOLO… LUCI D’ARTISTA: SI LAVORA GIA’ AL PIANO GUARDA IL VIDEO - X Vai su X

Salerno: al via l’installazione delle “Luci d’Artista”. Edizione del ventennale con grandi novità - facebook.com Vai su Facebook

Luci d’Artista arriva a 28 edizioni e accende a Torino una nuova opera di Tracey Emin - Tante novità per Luci d’Artista 2025, progetto di arte pubblica tra i più significativi in Italia: quest’anno anche un'opera di Tracey Emin ... Si legge su exibart.com

Luci e suoni d’artista, l’edizione 2025 cresce con grandi nomi: Patti Smith e Philip Glass - La poetessa del rock e il padre del minimalismo musicale daranno lustro alle nuove opere che da Torino sono sempre più richieste nel resto ... Segnala torino.repubblica.it